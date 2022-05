Llevó a su perro a la veterinaria, dejó datos falsos y lo abandonó; se trataba de una venganza

Empleadas de una veterinaria ubicada en Buenos Aires, Argentina , se sorprendieron luego de que abandonaran a un cachorro tras solicitarles un corte de peluquería; el hombre dejó datos falsos y no volvió por él.

Tras el abandono, las mujeres movieron 'cielo y tierra' para dar con el paradero del hombre en cuestión, y finalmente descubrieron la triste historia que escondía detrás.

“Es la primera vez que nos pasa algo así”, contó una empleada del lugar.

El joven pidió un servicio para atender al animal y luego se retiró. Si bien en un principio la situación parecía normal, la desesperación de las mujeres comenzó al correr las horas.

“El cachorro ya estaba listo y él no llegaba. No sabíamos si le había pasado algo, la verdad no teníamos idea. Pasó mucho más tiempo y no teníamos respuestas. Comenzamos a preocuparnos aún más”, explicó la mujer.

Sin más opciones, desde la cuenta oficial del local en Facebook compartieron una publicación con los detalles de la situación, junto a una foto del 'Rulo', como se llama el perrito.

Afortunadamente, un día después, la dueña del negocio recibió el mensaje de una mujer, quien aseguraba ser la dueña.

Según relató la misteriosa mujer, el perrito era de ella y su expareja, pero al terminar la relación él no se lo quiso dar y como venganza lo abandonó.

”Estaba contento, reaccionó muy bien, la reconoció inmediatamente. Nos dimos cuenta que realmente era la dueña”, explicó la empleada.

Si bien la historia tuvo un final feliz, los usuarios de las redes sociales reclamaron por el hecho y dejaron en claro que es una situación que no debe ocurrir más.

“Casos como este hay miles, tienen que parar", "qué culpa tiene el perro con la discusión de una pareja, ¡es tema aparte!”, fueron algunos de los comentarios.