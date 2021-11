“Ma, siento que voy a morir”: la estremecedora carta de una niña que sufría bullying

La menor de Villa Carlos Paz, una ciudad en Argentina, le reveló a su madre por medio de una carta que sufría de acoso escolar; el texto expresó un desesperado pedido de ayuda: "Siento que me voy a morir", escribió.

"Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles", comienza el crudo escrito de la niña, alumna de sexto grado."No paro de temblar y no puedo respirar bien", continuó, en un texto escrito de puño y letra sobre la hoja de un cuaderno."Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá, por favor, tenés que hacer algo", agregó, sin dar más detalles sobre la pesadilla que atraviesa hace más de un año.

"Má, siento que me voy a morir. Ayudame por favor. Te amo", finaliza la estremecedora carta de la pequeña.

La carta se conoció a través de redes sociales luego de que la madre de la niña de 12 años la compartiera agregando que su hija comenzó con ataques de pánico y llantos constantes durante vacaciones; cuando tenía que ir a clases, le daba vomito y fiebre.

Al conocer el verdadero motivo, la mujer expresó que a su hija "le dejan mensajes intimidantes en distintas partes de la escuela y la insultan en forma permanente".

"Se burlan de ella cuando presenta un trabajo en clase y la dejan afuera de las actividades escolares y extraescolares", explicó.

Al parecer, la madre de la menor había tenido inconvenientes con dos mujeres, madres de dos compañeritos de su hija, y desde allí todo se complicó, pues los niños empezaron a acosar a la pequeña como "venganza", quizá encomendada por las mujeres.

La mujer denunció que excluyeron a su hija de ir a un campamento. "Me comuniqué con los dueños y trabajadores del lugar. Me respondieron que no podían dejar que ella participara a pedido de dos madres del grupo y que el contrato para el campamento ya estaba firmado".

Aunque los hechos ya están en conocimiento de la dirección del colegio, que hasta el momento no ha tomado medidas, la niña aún sufre episodios de pánico a pesar de que se encuentra bajo tratamiento psicológico; no volvió a la institución.