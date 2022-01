Madre nombra a su hijo Lucifer y desata un 'infierno' en redes; no para de recibir amenazas

Una mujer, desde el día en que reveló que había nombrado a su hijo Lucifer, no ha parado de recibir constantes amenazas en su contra por parte de internautas que condenan el hecho de que haya llamado a su bebé de tal manera.

Josie Barnes, de la ciudad de Plymouth, Inglaterra , contó para un programa de radio local la situación por la que está pasando y confesó la verdadera razón por la que decidió bautizar al pequeño con ese nombre.

La protagonista de esta historia afirmó que "no hubo ninguna inspiración para el nombre", al contrario, indicó que le llamó la atención porque no es muy común. No obstante, también resaltó que no tiene que ver con la religión y con lo que las personas creen que significa.

"Supuse que iba a tener una niña, así que elegí el nombre de una niña porque somos una familia dominada por mujeres. Iba a llamarla Narnia, pero luego descubrí que iba a tener un niño", señaló la progenitora.

De igual modo, expresó que la llegada de Lucifer, quien nació de siete meses, es un "milagro", puesto que antes de su nacimiento, Josie había sufrido de diez abortos producto de hemiplejia, (trastorno del cuerpo del paciente, al cual se le paraliza la mitad del cuerpo).

Sin embargo, internautas no aprueban las declaraciones de la madre y la repudian hasta tal punto de amenazarla de muerte, aunque otros usuarios le han enviado mensajes de solidaridad y le hacen saber que el nombre eligió para su bebé no está del todo mal.

"No me arrepiento de haber elegido ese nombre y no creo que represente al diablo; es sobre todo a la generación mayor que no les agrada (...) si el diablo se llamara de otra manera, tampoco les gustaría ese nombre. Se trata de la mentalidad de la gente con el nombre", aclaró Josie para la cadena BBC.