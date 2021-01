“Me equivoqué”: actriz de ‘Padres e Hijos’ se contagió de COVID-19 y reflexionó desde la clínica

Una actriz de ‘Padres e Hijos’ se contagió de COVID-19 y reflexionó desde la clínica, se trata de María Margarita Galvis que por un descuido se vio afectada por el virus y hasta sus seres queridos.

María cuenta que, aunque estuvo muchos meses guardada en casa, en diciembre la situación cambió, pues no fue muy cuidadosa con las medidas de bioseguridad y recomendaciones para evitar los contagios.

“A medida que iba pasando el tiempo y se acercaba Navidad era importante compartir con la familia, empecé a salir a la calle y a comprar regalos de Navidad y no sé si ahí fue el error, si ahí fue donde me contaminé, pero los centros comerciales estaban atestados y, a pesar de que estaban atestados yo renegaba, pero seguía yendo allá a comprar los regalos de mi familia, de los seres queridos que yo quería, valga la redundancia, demostrarles mi amor”, dijo Galvis.

La terquedad y los regalos casi le terminan costando la vida y la de sus familiares, pues tras varios días de salir a hacer compras comenzó a sentirse mal justo cuando compartía con sus familiares en una finca, sin saber que tenía COVID-19 y terminó contagiando sus allegados.

Luego de enfrentar el coronavirus, que le ha causado ya varios problemas de salud, hace varias reflexiones desde la cama de la clínica en la que se encuentra: “Hoy me siento muy culpable porque personas que estuvieron conmigo están contagiadas y quisiera que las cosas fueran diferentes, pero yo ya no puedo hacer nada”.

Aprovechó para enviar un mensaje a otras personas que de igual forma se enfrentan a la pandemia para que tengan cuidado ya que el virus sigue ahí: “De pronto tú también te cansas de estar cuidándote y dices que no pasa nada”, pero “me equivoqué, el virus no te da pausa de Navidad, ni de cumpleaños, ni de esto, ni lo otro”.

Concluyó con un llamado a las personas para que sean responsables: “Me equivoqué y estoy pagando las consecuencias de esta equivocación. Te invito a que tú no sigas mi ejemplo, todavía es tiempo de estar juiciosos y no soltar, juntos podemos hacerlo”.