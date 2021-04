“Me siento sexy”: mujer soltó los complejos y mostró orgullosa su pelo en pecho

Una joven canadiense llamada de 24 años, decidió eliminar el complejo que le producía el vello en su pecho y decidió mostrarlo para, además, enviar un bello mensaje de amor propio.

Cuando al fin lo decidió expresó en sus redes sociales: “No quiero que sigan siendo un obstáculo”, texto que recibió centenares de respuestas llenas de apoyo y aplausos por sus actuar.

Sin embargo, llegar al punto de aceptar que así es no fue fácil. Primero vivió un gran drama que incluso la llevó a pensar en quitarse la vida. Era demasiado el estigma que caía sobre ella desde temprana edad.

Luego de esa montaña rusa de emociones descubrió que el exceso de vello en su cuerpo se debía a una herencia genética familiar.

“Vengo de la tribu W en Costa de Marfil, y las mujeres en la época de mi tatarabuela eran muy peludas, lo que era visto como algo bello. Me ha tomado gran parte de la vida aceptar mi cuerpo y asumir quién soy. Redefiní la palabra “belleza” para mí misma y ya no dejo que la sociedad me la imponga. Yo decidí lo que la belleza es para mí”, contó en redes sociales.

Y aunque hoy se siente libre y feliz con sus pelos, el proceso no ha sido fácil. Se ha obligado a salir a la calle en pantalones cortos dejando a la vista sus piernas velludas y ha tenido que soportar incluso que algunas personas la graben.

Publicidad

El otro lado positivo que encontró fue que descubrió una gran cantidad de apoyo de otras mujeres que se sentían acomplejadas por algo similar o que simplemente le dijeron sentirse inspiradas por ella.

“He recibido miles de mensajes de mujeres de todas partes del mundo que pensaban que estaban solas. Les he demostrado que el vello facial y corporal no es razón para avergonzarse (…) es lo mejor que he hecho en mi vida, me siento más sexy y cómoda en mi propia piel”.

Ahora Esther es una mujer nueva, sin complejos, ni miedos de mostrar su cuerpo tal y como es.