¡Mensaje divino! mujer quiso llevarse sin pagar la comida de una tienda porque "Dios se lo dijo"

En video quedó captado el momento en el que una mujer entró a una tienda en la ciudad de Cali, Colombia, tomó varios alimentos para luego irse sin pagar, asegurando que lo hacía por que era una petición de Dios.

Gracias a un cliente que se encontraba en el lugar, el suceso quedó grabado y ahora se ha hecho viral en todas las redes sociales, donde se ve al vendedor detener a la mujer y crearse una disputa por la bolsa llena de comida.

“Yo estuve orando y Dios me dijo ve al granero y toma lo que necesites, porque yo te lo a dar”, manifestó inicialmente la mujer cuando pelaba para que le entregaran la bolsa en la que llevaba los alimentos.

El hombre que atendió a la mujer se mostró bastante inconforme y molesto con la situación, ya que le parecía incrédulo lo dicho por la señora, por lo que le explicó que sin pagar no se podría llevar nada del lugar.

Sin embargo, indispuesta la mujer le seguía insistiendo al tendero que le dejara llevarse la bolsa ya que sus hijos y ella no tenían nada que comer desde hace un día y que realmente no contaba con un solo peso en sus bolsillos.

“yo tengo a mis hijos sin comer que quieres que haga. Yo estaba orando y Dios me dijo que viniera”, dijo la mujer mientras le pedía al hombre que le entregara la bolsa, donde él le respondió que no le iba a dar la compra gratis, que no le creía que Dios le hubiera dicho eso.

Incluso, varios clientes del lugar que se percataron de la particular situación se mostraron incómodos y uno de ellos fue el responsable de que el video se viralizara en las últimas horas.

Finalizando y tras una larga discusión, una clienta que entró a la tienda y escuchó gran parte de lo que estaba sucediendo, tomó la decisión de pagar la cuenta de la señora para que todo se calmara.

“Gloria a Dios, tú eres grande, señor eres grande” terminó diciendo la mujer luego de que los alimentos que escogió fueron pagados, marchándose del lugar enojada con el hombre que la atendió.

