Mesero se viraliza al criticar fuertemente las propinas que le dejan los clientes

Ben Raanan es un mesero de los Ángeles, Estados Unidos, y quien decidió opinar sobre las propinas que dejan los clientes en relación con el dinero que gastan al consumir en el lujoso restaurante.

En Estados Unidos dejar propina a los meseros es un protocolo por su atención casi obligatorio, ya que es de conocimiento general que estos empleados se sustentan con el dinero de más que los clientes les dan, debido al poco pago que reciben al ser contratados.

Además, estas propinas se juntan con el salario mínimo de los trabajadores para recibir de 2 a 13 dólares por hora.

En un video grabado y publicado por Raanan, expresa que “trabajar de cara al público es bastante complicado e implica lidiar con muchas situaciones, sobre todo en la hotelería, ya que muchas personas no valoran el trabajo y las horas que se dedican”.

Al tomar la decisión de dar su punto de vista y explicar a detalle el cómo funciona desempeñar este cargo, se hace viral en TikTok iniciando la publicación con palabras puntuales “Esto es para todos los que dejáis malas propinas”.

El relato de Ben Raanan continúa explicando cómo se manejaría el porcentaje del dinero que se debería dejar sobre lo que el cliente consuma.

“Si la cuenta es de 50 dólares, puedes dejar 10 dólares, es decir, un 20%, y está bien. Si tu cuenta fuera de 200 dólares y dejas 10, eso sería un 5%, un insulto”, expresa el hombre en el video.

Luego Raanan añade que comenzara a poner a la gente en su punto de mira cuando dejen propinas injustas. También anima a compañeros que desempeñen la misma labor a que apliquen dicha técnica.

Sus palabras han dado mucho de qué hablar, los comentarios no paran y las reproducciones no dejan de aumentar, llegando a más de 153.000 visitas y 17.000 ‘me gusta’. Los usuarios entre ellos meseros, muestran estar de acuerdo con lo dicho por Ben y otros no mucho.

“O cuando usan la excusa de que la comida no es buena para dar menos propina es como ‘señor no hice tu comida, solo te la traje”, escribe uno de los usuarios. Otro comenta, “Doy propina cuando la comida es buena y el servicio está por encima de lo normal, No tienes derecho a una propina del 20%, si no te gusta, búscate otro trabajo”.