“Mi dueña falleció de COVID-19, no tengo a dónde ir”: La historia del perrito que llevaba un triste mensaje en su cuello

Chester, un perrito originario del Perú, fue sensación en redes sociales por la triste historia que tiene.

Resulta que la dueña del peludo amigo perdió la batalla contra el coronavirus y desafortunadamente tuvo que quedarse completamente solo.

Los vecinos se enteraron de la mala noticia y cuando lo vieron tenía un cartel pegado en el cuello que decía: “Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor. Mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a dónde ir. ¡No me ignores!”.

Afortunadamente la fundación ‘Huellitas Felices’ se enteró de lo sucedido y fueron a auxiliarlo.

Nadie en el lugar se atrevía a adoptarlo por el miedo a contagiarse, pero finalmente la organización le encontró un hogar.

Los líderes de ‘Huellitas Felices’ comentaron: “estaba muy deprimido y se enfermaba porque no se alimentaba bien”.