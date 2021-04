Milagrosa maniobra de un doctor salvó la vida de una niña que se asfixiaba

Un angustiante momento vivieron los padres de una niña de un año y cuatro meses que corrieron por ayuda en un hospital porque su hija no respiraba. El hecho ocurrió en la ciudad palestina de Qabatiya y por fortuna todo terminó bien gracias a la rápida acción de un doctor.

Un video captado por la cámara de seguridad del centro médico dio cuenta de la prisa con la que llegaron los padres en busca de una salvación para su pequeña que se asfixiaba y ya se veía inconsciente. El doctor que atendió el caso compartió las imágenes el pasado 9 abril en Facebook y se hizo viral .

El médico llamado Mujahid Nazzal narró la experiencia a un medio local y aseguró que en ese momento él descansaba en una camilla cuando lo despertaron los gritos de la pareja.

La madre desesperada le dijo que la niña había muerto asfixiada y ante de la desesperación de los dos padres, actuó de inmediato.

En el video se puede ver cuando el doctor la carga boca abajo sobre su mano derecho y la golpea dos veces en la espalda. Y como si se tratase de un milagro, luego de esa acción, la niña comenzó a llorar.

Los padres de la menor estaban en shock y no sabían qué hacer, solo mostraron su desesperación por casi perder a su hija. Al notar que la bebé reaccionó, el padre se arrodilló y abrazó al doctor por su ayuda. “Estos momentos de la vida no se pueden olvidar... momentos en los que sientes grandeza en el alma; sientes y vives el instinto de paternidad, ves cómo el corazón de la madre y el padre puede romperse si un hijo no responde”, escribió Nazzal junto al video que publicó en Facebook .