Modelo de OnlyFans gastó 730 millones de pesos para tener un trasero gigante

Stephanie Palomares es una joven de 27 años que goza de gran éxito en la plataforma OnlyFans gracias a su contenido y sus pronunciadas curvas. Ahora ha sorprendido a sus seguidores con una cirugía que se hizo para, según ella, obtener el trasero ‘perfecto’.

Invirtió más de 200.000 dólares, unos 730 millones de pesos colombianos, para hacer crecer su retaguardia a un tamaño increíble de ver.

La joven compartió el resultado de la intervención estética a través de Instagram , red social en la que tiene más de 1.9 millones de seguidores.

Para Palomares, todo su esfuerzo y trabajo duro se ha visto reflejado en las ganancias que ha obtenido con las que ya goza de dos casas. Vive en una y a la otra le gana dinero a través de arrendamiento.

“Todo lo que he hecho es trabajar duro y rezar por todas mis bendiciones”, dice sobre su trabajo en OnlyFans.

Según piensa, es una bendición vivir a costa de su cuerpo, no importa si debe pasar por muchas cirugías plásticas y lo único con lo que ha tenido que lidiar es con los acosadores.

“Los acosadores son un problema. Tengo uno en curso en este momento, y es, con mucho, el peor de todos. Me conoce a través de la plataforma de suscripción solo para adultos Only Fans; se obsesionó conmigo allí. Empecé a recibir llamadas de números falsos y me entregaban pizzas”.

Sus fans, por supuesto, la llenaron de elogios por su cambio y le expresan que la seguirán apoyando en su forma de ganarse la vida.