Mujer boletea a pastor que le mandó al chat un video porno

En redes sociales se viralizó la captura de un chat en el que una mujer , al parecer vecina de él, pone al descubierto al pastor Polo Cerda, en Argentina.





Según se ve, el pastor responde al estado de WhatsApp en el que la mujer dice sentirse muy enferma. "Voy a orar para que Dios la sane", dice en un principio, pero luego aparece un video en el que Polo sale masturbándose.





Luego de hacerse viral la publicación, el pastor Polo salió en un video diciendo que no sabía cómo es que ese video le había llegado a ella.





“Teóricamente, hay un video que era propio mío, que se envió ahí. Teóricamente, yo lo envié, pero yo estoy consciente y aseguro que ese video no lo envié a esa señora", explica.





Según sus palabras, esa mañana cuando le fue a preguntar si Dios le había sanado el dolor de cabeza, se dio cuento que lo habían bloqueado.





También ofreción disculpas a la mujer y a su esposo argumentando que no entiende cómo pudo llegar eso al chat de ella.