Mujer de 27 años sufre una alergia extrema a sus emociones; podría morir

Natasha Coates, una mujer nacida en Reino Unido padece de un síndrome que le causa migraña, picazón e hinchazón. Aunque las molestias son fuertes y constantes, ha logrado salir adelante y ha demostrado ser buena en la gimnasia, siendo una de sus pasiones.

Coates lleva mucho tiempo con los dolores, a la edad de 18 años fue diagnosticada con el ‘Síndrome de activación de mastocitos’ un extraño e inusual trastorno inmunológico en donde el paciente experiment a síntomas de alergia grave y repetitivos que afecta algunos sistemas importantes del cuerpo.

Además, los mastocitos invaden y comprometen múltiples órganos como el intestino, el hígado, el bazo, los huesos y el cerebro, alterando varias funciones.

Según la Academia Americana de Alergia, ‘Asma e Inmunología’, este síndrome actúa por células responsables de reacciones alérgicas inmediatas.

Cuando Coates suda, ríe o llora, la mujer sufre fuertes reacciones alérgicas que se manifiestan con migraña, hinchazón y picazón en todo el cuerpo. También presenta problemas al consumir algunos productos, alimentos y al experimentar alguna situación emocional y de acciones cotidianas.

“Cuando siento que comienza, me molesto y trato de reprimirlo, de lo contrario, reaccionaré peor, es un círculo vicioso”, dijo la mujer al documentar su vida diaria, publicando videos en su cuenta de TikTok e Instagram.

La mujer de 27 años enfrenta con valentía esta condición, “soy alérgica a las emociones fuertes. Cualquier cambio en mi cuerpo, ya sea que esté riendo, llorando, triste o estresada puede provocar una reacción química. Ocurre casi todos los días y me han hospitalizado más de 500 veces”, contó Natasha al New York Post.

A pesar de tener que vivir con el síndrome, la mujer no se da por vencida y ha seguido su vida realizando lo que le apasiona, llegando a obtener en casa 22 títulos británicos de gimnasia de élite y 44 medallas británicas en la modalidad de gimnasta británica para personas con discapacidades diferentes. Así que ella continúa con el deporte, entrenando con gran disciplina.

“Los únicos que me dicen que deje de hacer gimnasia son lo que no me entienden. Me da mucho más de lo que me quita. Las reacciones alérgicas ocurrirán de todos modos, incluso si estoy sentada en casa sin hacer nada, por lo que es mejor que esté afuera viviendo mi vida”, comentó Natasha Coates.