Mujer de 96 años adoptó a perro de 17, se dieron una nueva oportunidad

Una anciana de 96 años llamada Marjory perdió a su amado perro antes de la cuarentena de 2020. Lo mismo le había pasado a Jack, un perro viejo que perdió a su dueño y se quedó solo. Sin embargo, la historia de sus vidas cambió y ahora viven juntos.

La mujer conoció a Jack, de 17 años, a través de Dogs Trust y cuando lo vio supo que debía darle un hogar y un resto de vida en compañía mutua.

“He tenido perros la mayor parte de mi vida, así que cuando vi a Jack en el sitio web de Dogs Trust supe de inmediato que él era el indicado para mí. Cuando me enteré de la edad de Jack, me sentí aún más decidida a darle un hogar porque no podía soportar la idea de que pasara el resto de su vida viviendo en perreras”, dijo Marjory a Dog Trust.

Ahora ambos tienen una bonita relación y salen a caminar todos los días. Además, Jack hace los viajes placenteros, pues al ser un perro anciano no tira de la cuerda.

Pero además de compartir su felicidad por tener un nuevo perro, la mujer anima a las personas a que adopten perros mayores, pues se adaptan a los nuevos hogares más fácil y son muy agradecidos.

Jack Foto: Trust Dog

Según el portal de adopción Dog Trust, hasta finales de marzo las búsquedas para adoptar eran para cachorros sin darles oportunidad a los perros más grandes. Solo un 8 % estaba dispuesto a adoptar a un perro de 8 años o más.