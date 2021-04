Mujer es comparada con Chewbacca por no depilar una de sus piernas tras sufrir accidente

Millie Mclay se hizo viral luego de que publicara fotos de su día a día mostrando sus piernas, una de ellas sin depilar, debido a que tiene un fijador de huesos que le impide afeitarse. Sin embargo, los internautas no parecen entender la situación y la criticaron y acusaron de desaseada, inclusive la compararon con Chewbacca.

“Los médicos han dicho que si me afeito, pequeños trozos de vello podrían entrar por los orificios, lo que podría llegar a mi hueso. Todavía tengo el riesgo constante de sufrir una infección profunda y en ese caso tendrían que amputarme la pierna”, dijo.

Definitivamente, a medida que pasan los años se ha vuelto más popular dejarse lampiño, es decir, sin una gota de vello en el cuerpo, actualmente hasta los hombres se depilan las piernas. Por eso, al ver a una mujer con tantos piensan que es falta de higiene y suelen criticar. Sin embargo, también existen quienes se resisten a hacerlo porque nada obliga a las personas a afeitarse si no quieren y que, además, es culpa de los estereotipos que hay hoy en día.

Por eso, tras la publicación muchos criticaron a la joven, mientras que otros la defendieron y dijeron que con o sin vello, la mujer es muy hermosa y no lo va a dejar de ser así decida dejárselo permanentemente. Aunque la joven aclaró que ella no pretende dejárselo ni normalizarlo, solo que no puede quitárselo en este momento.

“La razón por la que no me estoy afeitando es para reducir el riesgo de infección. No lo hice para tratar de normalizar el vello corporal. Mucha gente comentó diciendo ‘muchas gracias por normalizar el vello corporal'”, agregó la joven.

Después de eso, las personas comenzaron a compararla con “Chewbacca”, el peludo personaje de Star Wars . Pero eso no fue todo, muchos usuarios comenzaron a cuestionarse si Millie era realmente una mujer, por lo que ella decidió contestarles que sí.

De hecho, la joven mencionó que ha considerado la idea de dejarse de depilar todo su cuerpo, ya que ella es quien decide si se rasura o no. Asimismo, expresó que para ella es más importante su salud que su apariencia porque mejor peluda, que sin una pierna.