Mujer fue pillada orinando en una piscina; tremenda mancha azul la delató

Por muchos años se ha dicho que si una persona se orina en una piscina sale una mancha de otro color que lo delata, sin embargo, muchos bañistas dudan de que esto sea realidad, pero un video que se viralizó hace poco comprueba que esto sí es verdad.

Por medio de la red social de Instagram se difundió una filmación que ha causado un sinfín de comentarios entre los internautas y es que una mujer quedó en evidencia al orinarse dentro de una piscina.

Allí se puede ver que la mujer tenía ganas de hacer 'chichi', por lo que decidió alejarse un poco de sus conocidos y hacer sus necesidades, pero con lo que ella no contaba era con que la piscina tenía un químico que reaccionaba ante la orina.

Cuando la mujer comenzó a hacer 'chichi' el color de la piscina, que era un azul claro, se convirtió en una gran mancha azul oscura. Ante este hecho, las personas que estaban cerca se asombraron y se comenzaron a alejar para evitar que la mancha los tocara, pues ya sabían que esto era una reacción ante la orina.

Cuando la mujer se vio 'pillada', comenzó a culpar a otro hombre que estaba cerca a ella, pues en la filmación se puede ver que lo señaló en una oportunidad, sin embargo, en el video quedó muy claro que ella había sido la culpable.

El video fue compartido en una cuenta de Instagram llamada Teveviral y allí varios internautas han opinado con humor y algo de asco a la actitud de la mujer.

"Positivo para alcaloides 😂😂", "Más tesos los que saben que se orinó y siguen metidos ... Por eso dicen ojos que no ven...", "Muchas personas lo hacen. En particular, soy muy asquienta a eso, por eso, puedo asegurar que no lo hago. Prefiero salirme e ir al baño", "Terrible 🤢🤮".

