Mujer sacude sus pompis al ritmo de 'Mueve el toto' y el video le da la vuelta al mundo

Los conciertos son para disfrutarlos al máximo, y esto fue lo que hizo una joven al bailar al ritmo de la canción “Mueve el toto” frente a miles de espectadores.

En el video que se volvió viral en la plataforma de TikTok se puede ver a la chica junto a su amiga disfrutando de un show en vivo. Al escuchar su tema favorito llamado “Mueve el toto” ella se levantó y comenzó a bailar mientras su amiga intentaba controlarla.

La joven no quiso quedarse quieta y siguió moviendo sus pompis frente a todos los espectadores que estaban cerca de ella.

En un momento del video se puede ver como toma un saco que había cerca y lo comienza a mover al ritmo de la música.

Se puede ver que la amiga de esta chica tenía mucha vergüenza de lo que estaba sucediendo pero a ella no le importaba nada más que pasar un buen rato mientras los presentes la animaban a seguir.

El video no demoró en volverse viral en las redes sociales y recibir el apoyo de los internautas quienes le escribieron “¡Esa es la actitud! Felicidades, me encantó”, “¡yo haría lo mismo, ser feliz no tiene precio!”, “su alegría es contagiante”, “¿dónde te encuentra mujer? ¡Esa actitud enamora!”.