Murió de un infarto el día de su boda y al novio no le importó y se casó con su hermana

Manjesh Kumar se iba a casar con una mujer identificada como Surabhi en la India . Sin embargo, esta murió minutos antes de la boda, por lo que se creía que ya no habría celebración. Lo indignante y curioso del hecho es que al hombre no le importó y se casó con la que iba a convertirse en su cuñada, según informó Times of India .

De acuerdo con el medio, Surabhi se sintió mal y se desplomó antes de la ceremonia por lo que rápidamente la llevaron a un centro médico donde les informaron que la mujer murió de un infarto, al parecer, de la emoción.

Todo indicaba que la fiesta se había terminado, pues ya no había novia. No obstante, Kumar parecía estar más preocupado por casarse que por el fallecimiento de su prometida.

Por eso, el hombre fue y le pidió a los que iban a ser sus suegros que por favor lo dejaran casarse con la otra hija que tenían, quien era menor que la difunta. Ellos, tras una reunión privada, accedieron.

“No sabíamos qué hacer. Las dos familias se sentaron juntas y alguien sugirió que mi hermana menor, Nisha, debería casarse con el novio. Las familias discutieron el asunto y estuvieron de acuerdo“, dijo el hermano de la difunta.

Y aunque según manifestó un tío de las dos jóvenes, fue una situación muy difícil porque se acababa de morir uno de los miembros de su familia, se acordó que si.

“Fue una decisión difícil para nuestra familia. Una hija yacía muerta en una habitación y la boda de la otra estaba celebrándose en el otro cuarto“, expresó Ajab Singh.

Posteriormente, el hombre se casó con la hermana y hasta el otro día se llevó a cabo la celebración fúnebre de joven muerta.