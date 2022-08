Niña declarada muerta se despertó en pleno velorio

Como si se tratara de la escena de una película, un impresionante caso se presentó en San Luis de Postosí, México, donde una niña de tan sólo tres años de edad, fue declarada muerta y horas después despertó en medio de su funeral.

Se trata de una pequeña identificada como Camila a quien su madre llevó de urgencias a un hospital de la ciudad pues presentaba fiebre muy alta, vómito y una diarrea que no paraba. Ahí, la examinó un médico que le recetó paracetamol y paso siguiente, la envió de regreso a su casa.

“Le dieron 30 gotitas de paracetamol y me dijeron que mi hija estaba bien, que me la podía llevar a mi casa”, le dijo Mary Jane al medio de comunicación mexicano ‘Milenio Digital’.

Sin embargo el estado de salud de la menor no mostraba mejoría, por lo que su madre Mary Jane Mendoza, tuvo que regresar al hospital con la infante.

Pasaron varias horas desde la llegada de la pequeña al lugar, cuando uno de los médicos que la estaba atendiendo, le informó a la madre de Camila, que lamentablemente la niña había fallecido por causa de una muerte cerebral.

“Cuando agarré su cuerpo, ella me abrazó y yo le dije al doctor que seguía viva, pero él me contestó que la soltara y me sacó para esperar el certificado”, anotó Mary Jane, quien se negaba a aceptar el deceso de su primogénita.

El cuerpo de su hija se lo entregaron en el ataúd, listo para ser velado. A la ceremonia, acudieron amigos y familiares de la pequeña, quienes en medio del dolor jamás imaginaron lo que sucedería.

La pequeña abrió los ojos, así que su madre y su abuela completamente sorprendidas por lo que estaba sucediendo, corrieron a llamar a una enfermera que al abrir el ataud les confirmó que Camila tenía aún signos vitales, sin embargo camino al hospital, se presentó su deceso definitivo.

En San Luis Potosí, una joven madre tuvo que escuchar que su hija Camila, había muerto… dos veces. La primera en el hospital comunitario de Salinas, sin embargo, durante el velorio, se percataron que seguía con vida aunque ya fue muy tardepic.twitter.com/t9QHXQB27d — Azucena Uresti (@azucenau) August 23, 2022