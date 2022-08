Niño llevó a su gato a la guardería empacado en su morral

Noah es un niño argentino que al parecer ama muchísimo a su mascota. Tanto, que decidió empacarlo en su morral del colegio, pues de esta manera ambos podrían mantener unidos mientras él no estaba en casa.

Un video hecho por la madre del pequeño, el cual publicó en su cuenta de TikTok, se ha hecho viral en las redes sociales, pues al parecer el niño guardó al gato sin que ella se diera por enterada. De hecho en el clip, la mujer explicó que mientras iba caminando con su pequeño hacia la guardería, notó que algo no andaba bien pues veía como el niño se balanceaba hacia atrás, como si algo lo empujara.

Fue ahí entonces cuando la mujer revisó la mochila del niño y se dio cuenta que la mascota estaba ahí adentro. El suceso al parecer le causó mucha gracia a la mujer, pues lo relató entre risas mientras grababa a su hijo caminar.

Como era de esperarse, el video que ya cuenta con cientos de reproducciones generó todo tipo de reacciones por parte de los internautas, que no se resistieron a opinar al respecto.

"¿No maullaba el gatito?”. “Está en modo silencioso para que no lo pescaran”,"Ahí hubo complicidad de ambas partes”,"Noah me acaba de dar una idea. El problema es que ahora soy el profesor”, “Amiga, no sos la única a la que le pasó. La mía se llevó el caniche de su abuelo. Suele pasar”, fueron tan sólo algunos de los comentarios que lograron sobresalir en la publicación

