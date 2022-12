No alcanzó a conocerlo: madre murió por COVID-19 luego de dar a luz a su bebé

Una mujer identificada como Brenda Nicole Sosa murió tras dar a luz en estado de coma, luego de que debido a la gravedad del COVID-19 la hospitalizaran y posteriormente la intubaran, según informó el diario BioBio .

La joven de tan solo 24 años, que ya era madre de dos pequeños, acudió al médico luego de tener problemas respiratorios donde tras un tiempo cayó en coma, tuvo que ser internada en una unidad de cuidados intensivos.

Por lo cual, los médicos le practicaron una cesárea por temor a que algo le pasara a la joven o al bebé. Así fue como el pequeñito llegó al mundo sin que su madre lo supiera.

Todo iba bien, su familia ahora estaba esperando a que la joven despertara. Sin embargo, nunca despertó, al cabo de un día, Brenda murió.

Tras su fallecimiento, los familiares y seres queridos quisieron honrar su memoria, por eso compartieron la historia por medio de redes sociales en donde le hicieron un homenaje a su vida.

“Podés no creer en el virus y en la pandemia. podés decir qué es un invento, que esto no existe, y descalificar al sistema de salud, médicos, científicos. Lo que no podés negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales y vacunatorios. Eso lo veo día a día, es real, muy triste. Vos aunque no creas, podes colaborar siendo solidario, usa barbijo tapando la nariz”, dijo una de las personas que compartió la historia.

Cientos de internautas lamentaron el hecho y al igual que quien compartió la historia, pidieron que por favor usen todos los protocolos de bioseguridad exigidos para evitar que se propague más la enfermedad, sobre todo por aquellos que son más vulnerables, como los adultos mayores y las embarazadas.