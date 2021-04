“No necesito el cabello para ser hermosa”, joven con alopecia se rapó y conmovió a todos

Sarah Broadhead, es una joven que hizo viral luego de compartir en Instagram lo difícil que ha sido vivir con alopecia, una enfermedad que poco a poco deja calvos a quienes la padecen.

Según cuenta la joven, a la edad de 6 años fue diagnosticada con alopecia areata, después de ser llevada al médico tras la pérdida de cabello en una sola zona de la cabeza. Aunque en un principio no parecía ser grave y fue controlado por un tiempo, pasaron los años y todo cambio.

“Cuando era una niña, probablemente unos 6 años, me diagnosticaron alopecia areata. Tenía una pequeña calva en la parte posterior de mi cabeza (no es gran cosa). Eso desapareció después de un par de meses con poco o ningún tratamiento. Sin embargo, en 2019 tuve otra ronda de alopecia, pero esta fue diferente. Comenzó como un par de puntos pequeños, pero esos nunca se completaron como antes, comenzaron a progresar rápidamente”.

Y a pesar de que Broadhead se realizó diferentes tratamientos, nada le recuperaba su cabello.

“Ninguna cantidad de inyecciones dolorosas en mi cuero cabelludo o tratamientos estaban funcionando”, dijo la joven.

Por eso, poco a poco se llenó de miedos e inseguridades y dejó de mirarse al espejo por temor a verse cada día sin menos cabello.

Publicidad

“Esta enfermedad autoinmune comenzó a apoderarse de toda mi vida. Me inhabilitó. Empecé a sufrir depresión y ansiedad grave. Apenas podía salir de mi casa además de ir a trabajar y volver a casa para acostarme y llorar. Ya no podía soportar mirarme en el espejo. Empecé a apartarme de las cosas que más amo, el voleibol, mi novio, mis amigos, mi familia, el gimnasio”.

Sin embargo, después de una intensa lucha interior, logró darse cuenta de que es una mujer increíblemente hermosa con o sin cabello y que esa enfermedad no iba a acabar con su vida.

“Finalmente, después de 9 meses de sufrimiento y sentirme ahogada por esta enfermedad, ¡decidí afeitarme la cabeza! ¡No dejaré que la Alopecia controle mi vida! He terminado de sentir lástima por mí misma. He terminado de no poder mirarme en el espejo y sentirme amada. ¡Eso cambia hoy! ¡Vete a la mier** alopecia! ¡No necesito el cabello para ser hermosa! ¡Mi vida es hermosa y soy hermosa con o sin cabello!".

Tras la publicación, miles de internautas elogiaron a la joven por su gran valentía y amor propio, pues a pesar de no tener cabello, ya no sufre porque se dio cuenta de que es solo cabello y ahora es todo un ícono de superación para todos aquellos que también padecen de alopecia.