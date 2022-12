¡No podrás de la risa! La DIVERTIDA discusión entre esta madre y su pequeña bebé

Se hizo viral esta divertida filmación, donde una mamá discute con su hija. Cualquiera diría que no hay nada especial en una situación como esta, pero la verdad es que "la pelea" se torna muy graciosa y enternecedora cuando la bebé empieza a imitar a su madre.

"¿Angelina, por qué no comes la papa? No todo es pan, yogourt y Nestum, tenés que comer pollo. Vos sos la bebé y yo soy la mamá. Sé lo que es bueno para vos, tenés que entender", dijo la mamá mientras su hija balbuceaba y alegaba.

No obstante, durante todo el vídeo, la bebé se mira a través de la pantalla del celular ignorando los reclamos de su madre. Al final, la mujer cansada decide también jugar con la pantalla.

Hasta el momento tiene más de 22.000 reproducciones y 38.000 comentarios. Todo indica que esta bebé conquistó las pantallas y los corazones de los internautas.



