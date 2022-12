¡No puede ser! Gemelas idénticas comparten el mismo hombre y también compartirán bebés

Anna y Lucy DeCinque, de 35 años, son dos gemelas idénticas inseparables que recientemente sorprendieron al mundo al decir que no solo pensaban seguir compartiendo su esposo, sino hasta sus hijos cuando los tengan, pues al final al ser gemelas son de las dos.

Las mujeres que se enamoraron del mismo hombre en el año 2011 y ahora se comprometieron, revelaron a través del programa Extreme Sisters, una serie televisiva que estudia las relaciones entre hermanos más excesivas e inseparables, cómo sería si las dos tuvieran hijos.

Pues según dijeron, cuando alguna de las dos quedé embarazada automáticamente las dos se convierten en madres.

Asimismo, Anna y Lucy manifestaron que el cuidado de ese bebé dependería de las dos, pues no hay nada que haga la una sin la otra.

"Cuidaríamos de los bebés de la otra", dijo Anna.

Sin embargo, las personas que las rodean parecen no estar de acuerdo con su obsesión por hacer todo juntas e idéntico.

Pues, según dijo hasta su propia madre, si Lucy tuvo un hijo este es de Lucy y si Anna tuvo un hijo este es de Anna.

"Si Lucy tuvo un bebé, Lucy es la madre. Si tú tuviste un bebé, tú eres la madre", manifestó.

No obstante, a las gemelas parece no importarles lo que piensa su mamá ni los demás, por eso volvieron a insistir que ambas serían madres independiente quien tenga el bebé.

Aunque muchos se preguntan cómo harán eso, pues si alguna queda embarazada ya no podrán vestirse, maquillarse, comer y comportarse de la misma manera todos los días como están acostumbradas.

Sin embargo, no se sabe si las mujeres piensan ser madres al mismo tiempo, lo que si es cierto es que ambas expresaron que si tienen un bebé y este se despierta en la noche, juntas se levantarían y cuidarían de él.

"Nos levantaríamos juntas pase lo que pase, Anna no se levantaría sola", dijo Lucy.

De igual manera Anna y Lucy aseguraron que incluso se bañan juntas, motivo por el cual ninguna se iría a bañar mientras la otra cuida al niño, pues insisten en hacer juntas lo mismo.

"No, no vamos a ducharnos y que la otra cuide al bebé. Eso no va a funcionar porque tenemos que hacer las cosas de forma idéntica", comentó Anna.