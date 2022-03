Se viralizó por medio de las redes sociales una historia muy parecida a la del famoso estafador de Tinder .

Una mujer perdió miles de dólares en el Reino Unido al pagar $11.000 dólares para sacar a su novio de una cárcel.

Publicidad

La víctima se llama Sunita Brittain de 51 años y quien hace poco se había divorciado, por ese motivo quiso volver a creer en el amor y buscar una nueva pareja.

Te puede interesar:

La mujer busco suerte por medio de Facebook Dating y allí conoció a Michael, un hombre con el que ella sentía que tenían muchas cosas en común.

Publicidad

En su perfil de la red social, el hombre se describía como analista de criptomonedas y empresario, así también decía que tenía miles de dólares en una cuenta fuera del Reino Unido, en un paraíso fiscal.

Sunita Brittain habló con el medio de comunicación The Sun y allí contó todo lo que le pasó: "Yo estaba muy vulnerable. Acababa de salir de un matrimonio sin amor, estaba atravesando un divorcio y buscaba algún tipo de atención para sentirme deseada de nuevo. Él me hablaba con un tono íntimo y me hacía sentir que era la única mujer en el mundo. Me decía cosas sacadas de un cuento de hadas, con el final feliz".

Publicidad

Desde que comenzaron la relación, a la mujer le pareció muy extraño que el no se dejara ver su rostro por medio de videollamadas, sin embargo; no le dio mucha importancia ya que quería continuar con la relación. La única vez que ella le vio la cara, le pareció que se veía mucho mas mayor a la edad que le había dicho que tenía.

Después de algunas semanas, el hombre le dijo que había tenido algunos problemas con su empresa y que debido a esto le tuvo que pagar 180.000 dólares a una familia y que lo habían metido preso, por lo que necesitaba dinero para poder pagar la fianza.

Publicidad

El hombre le pasó a la mujer la contraseña de su cuenta bancaria off shore pare que le realizara tres transferencias a su abogado, de esta manera la mujer comprobó que su novio tenía más de 9 millones de dólares.

Luego Michael la llamó y le pidió que le transfiriera 11.000 dólares y ella no dudó en hacerle el préstamo. A cambio de esto su novio le había prometido que cuando saliera de la cárcel se irían a vivir a Los Ángeles, Estados Unidos.

Publicidad

Después de haberle enviado el dinero, el hombre solamente se desapareció del mapa.

Al ver esta situación, Sunita Brittain le contó a una amiga lo que había sucedido y ella le dijo: "Despiértate, te estafaron. Tienes hijos en los que pensar, te podría haber matado. Se dio cuenta en seguida de que recién en ese momento me cayó la ficha".