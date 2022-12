Pagaron un dineral por una sesión de fotos y los dejaron como “MAMARRACHOS”

Pam y Dave Zaring, una pareja de San Luis (Misuri, EE. UU.), pagaron más de 200 dólares (572 mil pesos) a un fotógrafo que “decía ser una profesional” para que hiciera unos retratos de ellos y sus hijos.

En su cuenta de Facebook, Dave compartió las imágenes que les entregó la mujer y el resultado aterró a sus seguidores, pues los rostros de todos los integrantes quedaron irreconocibles.

“Bien. Esto no es una broma. Hemos pagado a un fotógrafo, que decía ser un profesional, $ 2-250 por una sesión de fotos familiares. Por favor, vea estas fotos de verdad que nos entregó dijo que las sombras eran muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Siéntete libre de compartir. Literalmente no me he reído tanto en años”, contó Dave.

La publicación divirtió a los seguidores de Zaring, quienes se burlaron con comentarios como: “quedaron como mamarrachos”, “parecen todo menos humanos”, “que estafa tan terrible”.

