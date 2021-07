“Perdí a mi mamá un día antes de ser abogada”: el dramático relato de una joven

Roxana Alcaraz es una joven que se hizo viral tras compartir lo triste que sentía, luego de haber perdido a su mamá justo un día antes de su graduación.

De acuerdo con la joven, estudió fuertemente durante años para convertirse en abogada, pues su sueño es que sus padres la vieran graduada.

Sin embargo, cuando recibió el titulo que tanto soñaba su mamá ya no estaba, pues justo un día antes de la gran ceremonia falleció.

“Ayer la enterré, después me presenté al final y me dijeron esas palabras que por tantos años quería escuchar: 'sos abogada'. Pero no fue lo mismo. Se fue uno de los pilares de mi vida. No entiendo nada", dijo.

Asimismo, agregó que compartía su historia para que se dieran cuenta de que la vida puede cambiar en un minuto y que lo que se cree que es importante, tal vez no lo es del todo.

Finalmente, la joven dijo que aunque su mamá ya no esté, espera que este muy orgullosa de ella porque por fin logró lo que tanto anhelaban.

Publicidad

"Solo siento un dolor inmenso. Quiero compartirlo porque la vida es una caja de sorpresas. Mamá, donde quiera que estés, espero que estés orgullosa. Con papá vamos a salir adelante”, puntualizó.

Cientos de internautas no paran de darle aliento a la joven. Asimismo, otros le han agradecieron por compartir su historia, pues los hace replantearse su vida.

De hecho otros aseguran que ahora le dedicaran más tiempo a las personas que tanto aman y que siempre han estado ahí para ellos, ya que no se sabe cuando puedan abandonar este mundo.