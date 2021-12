Pintaba una casa para un cirujano plástico y este le cambió la vida para siempre

Un cirujano plástico de Estados Unidos reconstruyó gratis la nariz de un obrero que había pintado su casa. Al escuchar el calvario que sufría a diario, el especialista no dudó en poner en práctica sus conocimientos y le cambió la vida.

Conrado Estrada, de 57 años, es pintor y realiza otros trabajos en construcciones. El hombre, oriundo de Port Chester, estado de Nueva York, padece desde hace muchos años un trastorno de la piel llamado rinofima: provoca que la nariz le crezca, se le engrose, enrojezca y forme bultos.

El hombre que usaba tapabocas antes de la llegada de la pandemia, explicó que esta condición le dificultaba actividades comunes como comer, ya que su nariz cubría parte de la boca.

"Cada vez que me llevaba comida a la boca, chocaba con la cuchara. Estuve seis años viendo a doctores y expertos de la piel y nada mejoraba", contó Estrada para el diario New York Post.

Sin embargo, un día, fue a pintar una casa y sin que él lo supiera, el dueño del inmueble se trataba de nada más y nada menos que el Dr. Thomas Romo, director de cirugía plástica reconstructiva facial del Hospital Lenox Hill, en New York.

"Vi a este señor haciendo jardinería en mi patio trasero cuando me di cuenta de su grave caso de rinofima. Me presenté y me ofrecí a corregir su nariz, a lo que él aceptó encantado", recordó el especialista en conversación con el mismo medio.

En la actualidad, su paciente sonríe de nuevo. "Creo que Dios envió un ángel para cuidar de mí. Y así es como yo veo al Dr. Romo", dijo el agradecido pintor.