Policía sorprende a joven manejando carrito de Mario Bross y termina haciendo lo mismo

Por medio de una cuenta en Facebook llamada Ok Guerrero, se viralizó un video con una escena muy particular en la que una agente de policía sorprende a un joven manejando un carrito de Mario Bross y ella no pudo evitar las ganas de subirse.

En las imágenes que están en internet, se puede ver a un hombre a lo lejos que se acerca a la cámara manejando un carrito pequeño con un muñeco de Mario Bross en la parte delantera.

Publicidad

En principio se creyó que este joven iba a ser multado por la Policía, ya que estaba manejando un carro pequeño sobre un andén; sin embargo, ocurrió todo lo contrario ya que la oficial fue empática con el hombre y pidió permiso para subirse y de esta manera revivir su infancia dando una pequeña vuelta por el lugar.

Aunque el video fue grabado el 15 de enero del 2021 en época navideña, sigue dando de qué hablar y sacando más de una sonrisa a los usuarios de las redes sociales.

Publicidad

Aunque se desconoce el lugar donde que fue grabado el video, este ya tiene más de 31 millones de reproducciones en Facebook y miles de comentarios "Buena actitud lo mejor es que no han olvidado su niñez ", "Uf que bonito me hizo sentir este video", "Hay dios que hermosa emoción me hizo ver esto !! Eso es vivir !!", "La humildad a la teniente es lo súper vale mucho más ese tipo de personas".