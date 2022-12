Por nueva noticia ilustrativa convirtieron a Juan Diego Alvira en MEME

Juan Diego Alvira se volvió tendencia en redes sociales a raíz de una postura que hizo con una invitada en Noticias Caracol.

Con un dramatizado, la experta le estaba enseñando al presentador una técnica para ayudar a los niños cuando se atoran.

Tal como se muestra en las imágenes, la mujer tomo por la cintura al periodista, aprentándole el pecho, mientras él le daba la espalda y alzaba los brazos.

Los internautas no pasaron por alto la escena y lo convirtieron en meme.

En algunas lo compararon con la parte del Titanic cuando Rose y Jack se besan en la punta del barco y también con el protagonista de El Renegado.

@NoticiasCaracol cada vez más nos sorprende ahora ponen a Juan Diego alvira a hacer la escena del titanic y lo peor de rose 😅😅 pic.twitter.com/UBWYqgs6Sr — Morales Memes (@EdwiinMorales5) April 14, 2019

Juan Diego Alvira explicando el efecto que tiene el no poner el celular en modo ‘Avión’, durante el despegue de una aeronave... pic.twitter.com/dbjFRQ3IXP — Javier Ferreira (@NoSoyJavier_) April 12, 2019

Alvira vio lo que estaba sucediendo en Internet, pero lo tomó de la mejor manera, incluso publicó un par de fotos en su Instagram.

“Me las acaban de mostrar y no me pude aguantar la risa... me volvieron a coger de destrabe en twitter. JD en versión moderna de Tinanic y El Renegado. La nota era ilustrativa para un tema clave, pero qué le vamos a hacer. No hay que tomarse la cosas tan a pecho”, dijo Juan Diego al respecto.

