Profesor “censuró” a una de sus estudiantes por tener una imagen de perfil alusiva al paro nacional

A través de Twitter se hizo viral un video en donde se ve a la estudiante de derecho María Camila Guerrero ser reprendida por el profesor Edgar Ramírez porque ella tenía una imagen de perfil con un mensaje alusivo al paro nacional.

“Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía ‘qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo, qué tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales’”, escribió la joven junto al video de la clase virtual en la que ocurrió el hecho.

En la grabación, el docente le solicita a la estudiante, en varias ocasiones, retirar la imagen de perfil porque, según él, no quería sesgos de ningún tipo en su clase virtual.

“Retíreme ese mensaje. Yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas. Estamos en clase y esto es serio. Tenemos que aprender a respetar y eso que usted dice es un irrespeto. No me gusta su manifestación, quítemela”, señaló Ramírez.

Aunque la joven quiso exponer sus argumentos, el docente optó una posición amenazante, le dijo: “Si quiere ver cuánta personalidad tengo, siga en esa postura”.

El incidente fue rechazado en redes sociales y llegó a oídos de la Universidad del Rosario la cual, mediante un comunicado, condenó lo sucedido y tomó cartas en el asunto. A través de sus redes sociales anunció la desvinculación del profesor Edgar Ramírez de la facultad de jurisprudencia.

