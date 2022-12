¡Qué horror! Dejó de ver por dos horas por usar PESTAÑAS postizas

Una joven de 20 años vivió un momento de terror cuando acudió a un centro de belleza para que le pusieran pestañas postizas, pues a los pocos minutos de hacerse el procedimiento sintió un fuerte ardor en los ojos y su visión se fue por más de dos horas.

El hecho ocurrió en octubre de 2018, pero se ha revivido su historia con el fin de alertar a otras mujeres.

A través de twitter, Megan Rixon publicó un video en el que contó que usaron pegante para uñas para ponerle las pestañas, lo que le produjo una terrible reacción alérgica.

Aunque manifestó que le aquejaba su ojo, la empleada del lugar dijo que era una reacción normal. “Cuando la empleada puso la primera, mis ojos me picaban mucho, pero ella me dijo que no me preocupara, que era normal y me pidió que mantuviera los ojos abiertos”, explicó Megan a BuzzFeed News.

La molestia continuó hasta que la joven ya no pudo abrir más sus ojos. Megan sintió que perdió la vista durante dos horas. Por fortuna, se recuperó con medicamentos de lo sucedido y no le quedaron secuelas permanentes en su visión.

En su mensaje pidió a las interesadas en ponerse pestañas que tengan cuidado con los lugares a los que van porque pueden terminar como ella o peor.

