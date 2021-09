Quisieron explotar a su hija en una pizzería, pero su mamá lo contó en redes y tuvieron final feliz

Una madre decidió realizar una denuncia pública este 13 de septiembre a través de su red social Twitter , puesto que su hija pretendía ser explotada laboralmente en una pizzería de Buenos Aires, Argentina . Lo que no esperaban ambas, es que esta historia tendría un gran final feliz.

En la tarde de ese lunes, la mujer posteó lo siguiente: "A Mily, mi hija, la llamaron para trabajar en una pizzería, cerca de casa. Le dijeron que iba a ser cajera y mesera, 9 hs. $25 lucas".

Luego, la mujer continúo la conversación diciendo que: "después de dos días de práctica, el dueño, un muchacho de no más de 35 años, le dijo (a su hija): 'a la chica anterior la tuve que echar, no hacía nada. Sin una mano de mujer se me viene abajo, por eso te pido que, además de la caja y ser mesera, te pido que limpies el piso, las mesas, los vidrios, los baños los platos", indicó el hombre.

Frente a estas condiciones inhumanas y por un salario que indignaba a la joven, ella no decidió aceptar y renunció, por lo que generó que su madre se pronunciara de manera contundente en redes sociales.

"Porque un negrero hijo de p#%& no se hace, se nace. Ella estaba contenta por su primer trabajo, pero así no se puede, vino llorando", sentenció la madre en contra del actuar del dueño de la pizzería. En cuestión de minutos, la publicación se hizo viral.

Cientos de usuarios apoyaron la decisión de la mujer en hacer la denuncia pública y también compartieron sus experiencias personales en lugares en donde trabajan mucho y el trato y la paga eran indeseables.

🙋🙋🙋 12 horas como cajera en un lavadero por $1000 diarios, necesito muchísimo trabajar, pero con 43 años y estudios, no me dió más el cuerpo. Llegaba a casa llorando de estar tantas horas paradas. Aún hoy no consigo nada — Loli Pas (@Loli78) September 15, 2021

Mi sobrina empezó a trabajar en hamburgueseria con nombre de aderezo. 17 años, primer trabajo. A la semana se contagió de covid. Por ley le tuvieron que pagar esos dias pero para compensar la llenaron de francos apenas volvió. Primer sueldo: $7000. Renunció. — Pablo c☀️n P (@ival79) September 13, 2021



Finalmente y sin esperar nada a cambio, el relato fue visto por una Churrería reconocida de Argentina, la cual le pidió a Mily que por favor le enviara su hoja de vida. En medio de su asombro y su felicidad, respondieron tanto la madre como su hija: "Muchas gracias, recién leemos esto. Muchas gracias de verdad".