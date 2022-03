Quiso imponer un nuevo estilo con sus cejas y terminó siendo una burla en redes sociales

Sammie Jo Hailford, de Reino Unido, comenzó a incursionar en las redes sociales como influencer, y aunque todo iba muy bien, se atrevió a imponer un nuevo estilo con sus cejas y desde allí solo ha recibido críticas.

La joven de 27 años de edad, quien ya cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta de TikTok , confesó que al querer mostrar algo "diferente", lejos de los estereotipos, a cambio recibió cuestionamientos y hasta insultos contra ella y su hija.

@sammie_jo_94, como es conocida en la plataforma de videos cortos, no solo denunció que la acosaban en redes sociales sino también en la calle por su extravagante estilo, pues la mujer luce sus cejas marcadas con un delineador negro formando así dos bloques encima de sus ojos. La forma de sus cejas llega a asemejarse a un enorme rectángulo.

“Siento que la gente está condicionada socialmente para ser bella solo si se incluye en ciertos estándares y no estoy de acuerdo y además no me gusta. Me gusta tener un aspecto diferente y me encantaría que fueran las más grandes de Gran Bretaña”, aseguró.

Por su parte, indicó que antes prefería utilizar un tamaño "normal" de cejas, pero con el paso de los años se dio cuenta de que con este estilo, logró una especie de reivindicación que significa mucho para ella.

Pese a su amor propio, denunció que llegó a recibir amenazas y fue juzgada por su aspecto y también por tener una hija. "no deberías ser madre", le llegó a escribir un usuario, pero manifestó que los comentarios de los 'haters', no cambiarán su estética.