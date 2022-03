Rodolfo Hernández y el nuevo look que desató una oleada de memes

El precandidato presidencial Rodolfo Hernández captó la atención de miles de personas que no dejan de hablar de él en redes sociales ; sin embargo, el centro de atención no es por sus propuestas y promesas de campaña, sino por un cambio de look que no lo hizo pasar desapercibido.

Pues a través de un video se conoció el nuevo aspecto del aspirante a la Presidencia de Colombia, quien aparece en cámara invitando a votar por su partido en las próximas consultas.

Publicidad

Lo que capta la atención de usuarios en el corto clip es el cabello rubio del político el cual se ve más abundante, brillante y manejable; esto llevó a los usuarios a especular con que el santandereano comenzó a usar peluquín.

Publicidad

El video no tardó en viralizarse en Twitter cuya red se invadió de todo tipo de memes sacando provecho del nuevo look del político a quien compararon hasta con el famoso estilista Norberto y con la exministra Alicia Arango.

Rodolfo Hernández asegura que no usa peluquín

Publicidad

Tras la oleada de comentarios en relación a su cabello, el propio precandidato se pronunció frente al tema asegurando que no usa peluquín.

En diálogo con Blu Radio, Hernández aseguró que su cabello es natural y que se ve un poco distinto en el video por tema de maquillaje.

Publicidad

"El pelo es el mismo, lo que pasa es que en las grabaciones que hace, el director me exige que me echen polvos en la cara y otros en la cabeza”, expresó Hernández en Mañanas Blu.

Publicidad



De igual forma dijo que, aunque parece que tuviera más pelo, “yo soy medio calvo. No (me puse peluquín), es falso. Son noticias falsas".

Pese a sus explicaciones la oleada de memes no se detiene en redes y a continuación te mostramos algunos de los más llamativos.

Publicidad

Rodolfo Hernández y El Curioso Caso de Benjamín Button 🤔 pic.twitter.com/sWrs43LShq — 𝑳𝒊𝒏𝒅𝒚 𝑴𝒐𝒚𝒂𝒏𝒐 (@LindyMoyano) March 5, 2022

Quedó Melo el Ingeniero Rodolfo Hernández... pic.twitter.com/GQdqZ8eMyf — Urielso. (@uryelso) March 5, 2022

Publicidad

La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. pic.twitter.com/6jEwdXNsYh — Alejandro (@diegoalejocm) March 5, 2022

Estoy confundido ya no se quien es Alicia Arango, Rodolfo Hernandez ni Norberto el peluquero. pic.twitter.com/iDIiXRi5T2 — Jhon leon (@jhonwleon) March 5, 2022

Publicidad