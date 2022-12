Salió del carro para escuchar audio de su amante, pero dejó el bluetooth prendido

En TikTok se ha vuelto viral el video en el que un sujeto fue pillado por su esposa escuchando el mensaje de su amante.

Publicidad

Mientras su pareja lo grababa desde el auto, el hombre se salió de allí para responderle a la otra, sin embargo, el audio de la mujer se escucha al interior del vehículo y ella termina oyendo todo.

Publicidad

Tepuede interesar: “El coronavirus se le va a pegar”: niño se vuelve viral tras pedirle a un señor que se coloque bien el tapabocas

Publicidad

"Hola mi amor, ¿por qué no me has mandado un mensaje? ¿estás con tu espose o qué?" le dice la ´mosa´.

El video se ha vuelto tendencia en redes y los usuarios no paran de reír con el video.