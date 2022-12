Se pasó con un medicamento sexual de INTERNET y obtuvo un EXTRAÑO resultado

Bien dicen que siempre hay que leer la letra pequeña de los medicamentos, o en este caso de los fármacos para mejorar el desempeño sexual. Y no es en vano. Recientemente se presentó el caso de un hombre de 31 años que consumió en exceso un medicamento y afectó su visión hasta el punto de llevar 12 meses continuos viéndolo todo con un tinte rojo.

El citrato de sildenafil es un ingrediente típico del viagra. Y justamente esto fue lo que consumió en forma líquida este hombre, cuya identidad se reserva el New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (NYEE), uno de los hospitales de oftalmología y otorrinología más importantes del mundo.

De acuerdo con Richard Rosen, director de los servicios de retina de este centro médico, “este caso demuestra cuán peligrosos pueden llegar a ser estos medicamentos (…) Si bien sabemos que la alteración de la visión coloreada es un efecto secundario bien descrito de este medicamento, hasta ahora no hemos podido visualizar el efecto estructural del fármaco en la retina”.

¿Cómo ocurrió todo?

De acuerdo con Rosen, quien detalló el caso , el hombre admitió haber ingerido en abundancia este líquido que compró por internet sin tener conciencia de cuánto tomó exactamente.

La dosis recomendable era de 50 mg, pero este hombre consumió lo suficiente como para tener la visión con un tinte rojo permanentemente sin encontrar una cura.

