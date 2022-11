Siguió a su esposo para confirmar infidelidad y lo descubrió en motel con su mejor amigo

Las historias de infidelidad suelen verse a diario en miles de parejas en el mundo y de las cuales cientos de traicionados deciden compartir su historia de desamor a a través de redes sociales , ya sea para desahogarse y recibir apoyo, o para vengarse de la persona que les 'rompió' el corazón.

Sin embargo, una reciente historia revelada en redes se enfoca más en dar un ejemplo de tolerancia y entendimiento ante una ruptura por infidelidad.

Pues en este caso, el hombre que traicionó a su esposa lo hizo por su inclinación sexual debido a que en realidad no era que no quisiera a su esposa, sino que era homosexual y no había tenido el valor de aceptarlo, solo hasta que fue descubierto por su pareja en un motel.

Según esta historia, el caso le ocurrió a una mujer que quiso dar a conocer lo que le ocurrió, a través de la cuenta de una usuaria que se identifica en TikTok como Marisela Ruiz y quien cuenta cómo una de sus seguidoras descubrió que su esposo es homosexual y además revela que el hombre ahora vive su vida feliz con su pareja, a quien antes presentaba como su mejor amigo.

La mujer cuenta que todo comenzó cuando su pareja, con quien llevaba nueve años de relación y dos hijos, comenzó a tener cambios en los que sacaba excusas para ausentarse de su casa, asegurando que estaba trabajando.

Asegura que aunque comenzó a sospechar de la infidelidad, nunca pensó que la persona involucrada fuera del mismo sexo de su esposo; pues pensaba que se trataba de otra mujer del trabajo.

Luego de varias oportunidades en que el hombre supuestamente tenía que trabajar en horario nocturno, la mujer decidió indagar con otros compañeros de trabajo y descubrió que en realidad no manejaban horario nocturno, lo que fue un motivo más para aumentar sus sospechas de infidelidad.

Marisela Ruiz sentía que no podía continuar engañada y decidió seguir en su carro a su esposo una noche que salió supuestamente a trabajar.

Según cuenta la mujer, esa noche observó que su esposo recogió a un hombre a quien la familia conocía como el mejor amigo del hombre. Juntos se dirigieron por una ruta que no llevaba al trabajo.

La mujer confiesa que pensó que su marido y el amigo irían a un bar a tomar, pero rápidamente se dio cuenta que el plan era distinto; pues los hombres se dirigieron en el carro hasta un motel al que entraron en medio de shock que provocó la escena en a mujer traicionada.

Dice que no pudo resistirse y decidió pedir una habitación para poder entrar a la residencia; pero en lugar a su habitación se metió a la habitación en la que estaba su pareja con otro hombre y los enfrentó. Al verse descubierto su esposo se le arrodilló y le pidió perdón, al tiempo que le confesó su homosexualidad.

La historia de la mujer tiene un buen final ya que asegura que aunque tuvo que asistir a psicólogo para entender y superar la infidelidad por otro hombre, con el tiempo logró comprender la situación y su relación amorosa pasó a convertirse en una gran amistad en la que el hombre puede seguir compartiendo con sus hijas mientras continuó su relación abiertamente con su amigo.

