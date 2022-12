“Sin ella no iba a salir de ahí”: madre arriesgó su vida para salvar a su hija de morir quemada

Una madre identificada como Carmen Irún arriesgó su vida para salvar a su hija de morir quemada luego de que su casa se incendiara en Santa María, Paraguay , según informó el diario Crónica .

De acuerdo con el medio, el hogar se prendió en llamas en horas de la noche, por lo que todos salieron de la casa. Sin embargo, una de las hijas de Carmen, de 13 años, no logró salir.

“Una de mis hijas faltaba, la de 13 años, no logró salir. No pensé en otra cosa y entré a la casa para sacarle. Sin mi hija no iba a salir de ahí”, dijo.

Por eso, sin importar el peligro, la mujer ingresó a la casa que ardía y como pudo sacó a su pequeña. Al parecer, la niña no había evacuado porque había quedado inconsciente con el humo.

“No salió porque estaba debajo de una de las camas, se asustó y entró ahí y se quedó inconsciente”, agregó.

Afortunadamente, la niña no se quemó y se encuentra sana y salva. Sin embargo, la mujer quedó con fuertes quemaduras en su cuerpo por lo que fue trasladada a un hospital.

“Mi mamá no pudo salir bien después del incendio. Fue trasladada hasta el Hospital del Quemado”, dijo Yohana, una de sus hijas.

Ahora la mujer debe someterse a un tratamiento para poder recuperarse por completo.