¡Sorprendente!: niña salvó a su hermanita de 2 años de ahogarse en una piscina

El sorprendente rescate y angustiante momento ocurrió en Chiang Mai, al norte de Tailandia, mientras el padre de las pequeñas se encontraba limpiando el patio de su casa; una de las pequeñas lo alertó, su hermanita se estaba ahogando.

Kaning Kanuengnit, de 2 años, quien estaba jugando con unos flotadores al rededor de la piscina, cayó ante la mirada de su hermana Kana, de 3.

Tras ver el angustiante momento que vivía su hermanita menor, no dudó en alertar con gritos y desesperación el accidente; la pequeña corrió hasta donde estaba su padre, que justo le daba la espalda a la piscina.

El hombre, de 29 años, entró en segundos al agua y pudo salvar a la pequeña que ya llevaba largos segundos 'chapaleando' como signo de ahogo.

"Estaba barriendo cerca de la piscina y mi esposa estaba cocinando en la cocina detrás de la casa. (...) No estábamos planeando ninguna actividad en la piscina, así que no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero después de un momento de barrer de espaldas a la piscina, mi hija menor se cayó", según contó al medio The Sun.

"Afortunadamente, tengo un pequeño héroe: mi hija mayor", agregó.

El video fue rápidamente difundido en redes sociales y ya le da la vuelta al mundo. Por su parte, el padre advirtió a los demás padres de no quitar la mirada de sus pequeños, pues, como en este caso, pudo haber ocurrido una tragedia en pocos segundos.

Una pequeña heroína salvó a su hermana menor de ahogarse en una pileta 👧❤️



🔸Kana Kanuengnit, de 3 años, y su hermana Kaning, de 2, caminaban por el jardín mientras jugaban con anillos de goma inflables en la casa familiar en Chiang Mai, al norte de Tailandia. pic.twitter.com/q0xtGPjSeo — Radio Sudamericana (@rsudamericana) March 3, 2022