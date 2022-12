Superó el maltrato de su pareja y vende plátanos en Antioquia para pagar la universidad de su hija

Marcela vive en Envigado, Antioquia. Es una valiente mujer colombiana que ha sabido salirle al paso a las difíciles situaciones que le ha tocado vivir para demostrar que se puede salir adelante y prosperar.

En una entrevista que le hizo el reconocido influenciador gastronómico Tulio Recomienda, ella aseguró que ha levantado a sus hijas a punta de "plátano aplastado" que lleva queso rallado y bocadillo con salsas. Pero, además, esta mujer supero una terrible época de maltrato por parte de su expareja sentimental.

"Yo tenía mi pareja y el hombre era maltratador. Me tenía todos los lujos , pero a cambio de esos lujos era golpe en la noche, golpe a la comida y golpe al desayuno. Puro maltrato físico y verbal. Un día decidí irme y dijo que quién me iba a parar bolas a mí con dos hijas. Oiga no necesité que nadie me parara bolas, sino de salir adelante y guerrear con esas muchachitas y decidí salir a la calle a guerrear", dijo Marcela.

Aseguró que comenzó subiéndose a los buses y vendiendo en un carro de comidas rápidas que le regalaron. Hoy tiene un negocio en Envigado llamado 'Maduros mi cliente' que es muy visitado hasta por extranjeros maravillados con el sabor.

Marcela también recalca que su energía positiva es la que ha ayudado a progresar, pues su carisma es único y los clientes siempre vuelven por más.

"Como siempre yo soy con exagerada energía. A mí de energía positiva yo electrocuto papá", dijo entre risas.

Marcela tiene dos hijas. Su hija mayor está en la universidad estudiando medicina y con su negocio le paga los estudios.

"Claro que se puede. Hay gente que dice que le da vergüenza vender en la calle. Vergüenza le debe estar dando la que sabemos por ahí. Con fe uno lucha y sale adelante", dijo.