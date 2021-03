Tiktoker se hizo viral tras llorar al descubrir que tuvo en su mano a un pulpo peligroso

Una joven identificada como Kaylin se hizo viral después de publicar un video en el que se ve sosteniendo a un pulpo de anillo azul, el cual es considerado uno de los animales más peligrosos del mundo.

Los pulpos de anillos azules, a pesar de su diminuto tamaño, llevan el suficiente veneno como para matar a 26 personas adultas en cuestión de minutos.

Sin embargo, la joven desconocía esa información, lo puso en su mano y luego publicó el emocionante hallazgo.

En el video se ve la joven en una playa de la isla Indonesia de Bali contenta sosteniendo al pulpo. Allí se aprecia que el animal de color amarillo tiene unos anillos de color azul y negro en el cuerpo.

Cuando investigó de qué animal se trababa, se llevó la sorpresa de su vida, pues descubrió que el pulpo era uno de anillos azules conocidos como Hapalochlaena.

Este animal hace picaduras pequeñas que no provocan mayor dolor, tanto así que las personas que son picadas ni sienten, por lo que muchas víctimas no se dan cuenta de que han sido envenenadas hasta que comienzan a tener problemas de parálisis o respiración y no hay nada que hacer.

Por si fuera poco, hasta el momento no existe un antídoto contra dicho veneno.

Por eso, la tiktoker reveló que había llorado durante 3 horas tras el descubrimiento, ya que jugó con el animal por veinte minutos. Así que temió por su vida.

La publicación ya tiene más de 5.6 millones de visualizaciones y cientos de mensajes que le pidieron a la joven y a los demás internautas que sean más cuidadosos cuando se encuentren especies desconocidas.

Entre los comentarios se destacó: “Esto les pasa por no mirar Animal Planet”, “100% su culpa. Los humanos tenemos que aprender a admirar desde lejos”, “¿Qué no sabe la regla de que si es colorido no se toca?