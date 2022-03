¡Toda una novela! Se le juntaron sus 4 novios y se hizo viral

No cabe duda que el éxito de las telenovelas mexicanas gira en torno a las particulares historias dramáticas que cargan sus tramas. El hombre rico que se enamora de la 'chacha' de la casa, amores imposibles, peleas por herencias, hombres obligados a casarse con mujeres que no aman por conveniencia, en fin.

Lo cierto es que a través de estas producciones mexicanas creímos verlo todo ¡Pero no!. A los guionistas de estas particulares historias se les ha pasado por alto escribir una historia en la que la protagonista sea una mujer y tenga cuatro novios. ¿Por qué no? Se supone que las telenovelas son un reflejo de situaciones que se presentan en la realidad, y si ellos no conocen ninguna historia así, nosotros nos encargaremos de contársela.

Publicidad

El lugar donde se desarrolla esta historia es la ciudad de Monterrey, ubicada exactamente al norte del país. Ahí una mujer a la que llamaremos "Maria Lupita', se le 'juntó el ganado' justo en la puerta de su casa. La escena se conoció gracias a un vecino de la colonia, que como todo un detective profesional logró captar con la cámara de su celular, el momento exacto en el que los 4 novios de 'la lupe' se encontraron, y se llevaron la gran sorpresa de que el corazón de la mujer era lo suficientemente grande como para que sólo uno de ellos lo ocupara todo.

Publicidad

La mujer venía de una cita con una de las victimas, cuando se cruzó con sus otros tres amores que la estaban esperando para exigirle una explicación. Tras la bochornosa escena, 'la lupe' se bajó del carro en el que se encontraba junto al que al parecer era el oficial, y se puso a discutir con los otros tres hombres que indignados le reclamaban por qué les había dicho que estaba soltera.

Publicidad

Cuando el individuo que estaba en el carro escuchó dichos reclamos, no lo pensó mucho y decidió irse en su carro. Y de repente se escuchó al vecino gritar por la ventana de su casa:

"Si viviera la difunta Chonita, su abuela, se volvía a morir con esa niña. Tanto que la cuidaba", decía el vecino mientras la grababa.

Publicidad

El video fue compartido hace unos meses en la famosa red social TikTok y por estos días se ha vuelto viral.