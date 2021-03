Una joven relató que pretendiente la bloqueó cuando supo en qué zona de Bogotá vivía

Una linda jovencita de Bogotá llamada María José tiene una cuenta de TikTok en la que comparte cosas de su vida y anécdotas. Recientemente, compartió una experiencia que vivió con un joven que la pretendía.

Según cuenta María José, el joven la llamaba y se mostraba muy interesado en ella. No obstante, siempre que se veían María José estaba en casa de unos amigos por lo que el pretendiente no sabía dónde vivía.

Sin embargo, un día quiso invitarla a salir y ella aceptó encantada porque le gustaba mucho. Pero para llegar a buscarla, él necesitaba la dirección y le pidió a la joven que le enviara la ubicación exacta. Cuando María José se la envió el joven la bloqueó de redes sociales y ella cree que se debe a que vive en el barrio Suba Rincón.

"El man había ido a New York y a un poco de lados y uno que ni conoce el mar. Y yo dije: aquí no es, pero bueno. El hecho es que duramos dos semanas saliendo con el man y siempre me iba a recoger, pero yo estaba en casa de mis amigos o en otro lado. Él sabía que yo vivía en Suba, pero no es qué parte. Hasta que un día me dijo que si salíamos y yo le dije que obvio. Ese día hablamos normal y no le envié la dirección hasta el otro día. El hecho es que me dijo mándame tu direcci´ón, supongo que el man miró en Google y vio que el barrio es una mie#$%$ y me bloquéo de WhatsApp y de Instagram. O sea mor, te calmas. Y ya, por eso no salgan con alguien que tenga más plata que ustedes", dijo la jovencita en TikTok.

María José recibió muchos mensajes de respaldo al contar su experiencia y le expresaron que "el joven con el que salía era clasista y que no la merecía". Otros le manifestaron que "el dinero no debería importar si realmente hay amor".

Después de contar lo ocurrido, muchos seguidores de su cuenta manifestaron que ese tipo de comportamientos son comunes en Bogotá por la brecha que existe por la estratificación social.