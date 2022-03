Usó dinero ganado en OnlyFans para realizarse una modificación corporal y parecerse al diablo

Kierstyn Milligan, una joven de 22 años, de Houston, Estados Unidos, se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir una impactante modificación corporal; uso su dinero de OnlyFans para parecerse al diablo.

"La apariencia demoníaca perfecta", explicó la joven al mostrar el resultado de las múltiples intervenciones corporales.

La joven empezó a realizarse decenas de tatuajes, entre los que destacan sus globos oculares, y continuó con implantaciones dentales, perforaciones en nariz, lengua y pezones, según informaron algunos medios locales.

"Algunas personas asumen que soy malvada o demoníaca debido a las modificaciones que hice, pero no es cierto en absoluto", reveló modelo de contenido para adultos.

La mujer que ya se aproxima a los 47 mil dólares invertidos en intervenciones, contó para varios medios del país que siempre soñó con lucir "malvada".

"Siempre supe que quería lucir así, tuve esta visión en mi cabeza desde que era joven y finalmente la cumplí. Antes no tenía amor propio o incluso no entendía quién era, ahora siento que me entiendo más a mí misma y tengo más amor y confianza", sostuvo.

Milligan, sufre de un trastorno de salud mental denominado “dismorfia corporal”, a través del cual, ella no puede dejar de pensar en los defectos que siente tener. Solo quien la padece puede notarlos, ya que las imperfecciones solo están en la cabeza del paciente.

Su historia fue compartida en TikTok, cuenta en la que ya suma más de 700 mil seguidores, y aunque parece totalmente "transformada", la joven argumenta que continuará con más modificaciones.

