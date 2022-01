Valentina Mor, grabada en un semáforo mientras hace particular petición

La joven venezolana conocida como Valentina Mor , y quien se dio a conocer gracias a la viralización de un video en redes sociales imitando a las paisas, volvió a ser tema de conversación entre internautas debido a una reciente aparición.

Se trata de un clip difundido y viralizado por decenas de usuarios en diferentes redes sociales; sin embargo, en esta oportunidad la joven, al parecer, no planeó la situación.

Según las imágenes difundidas, la joven fue identificada por unos hombres que se movilizaban en carro por las calles de Cartagena. La joven, quien se ve vestir un short de jean y una camiseta amarilla, se encontraba en un semáforo vendiendo cajitas de chiclets y dulces.

Los ocupantes del vehículo deciden llamarla para corroborar que se trate de la joven quien se acerca y hace una particular petición, como con otros transeúntes y conductores, al pedirles que le colaboren comprando su mercancía.

De igual forma, al percatarse que está siendo grabada Valentina Mor trata de evitar la cámara y pide que no la graben.

“No me grabe que me siento muy triste; la situación está muy mal y muy dura, tengo que salir todos los días a la calle a ganarme la vida. Pero no me grabe, por favor”, dice la joven, con sus ojos llorosos.

En un diálogo con el hombre, Valentina cuenta que trabaja en semáforos todos los días de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. además revela que vive con una amiga en la calle y que duermen en medio de cartones.

El hombre, de origen caleño, le da dinero y se ofrece a ayudarla mientras esté en Cartagena.

En medio de la conversación Valentina Mor cuenta que le robaron todas sus cosas y que, aunque le gustaría volver a hacer contenido para sus redes, no cuenta ni siquiera con celular para grabarse.

El video se ha viralizado despertando varias reacciones entre las que se destacan comentarios de usuarios que se solidarizan con la joven y hablan del mundo irreal de las redes sociales.

Por otro lado, hay comentarios de usuarios más escépticos que ponen en duda la veracidad del video y consideran que todo puede hacer sido actuado como parte de una estrategia de la joven y en un "acto desesperado por volver a sonar" en el mundo virtual.