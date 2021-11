VIDEO: Cantante orinó en la cara de un seguidor en pleno concierto

La líder de la banda "Brass Against", tributo a "Rage Against The Machine", Sophia Urista, llamó la atención de sus miles de seguidores con un polémico acto poco agradable en un concierto.

Urista en medio del show le contó a los asistentitas que tenía muchas ganas de ir al baño y una persona que estaba en el lugar le pidió que le orinara en su rostro. La vocalista no lo dudó ni un segundo y le pidió a sus escoltas que subieran al hombre al escenario.

En el video que ya es viral en internet, se puede ver al señor acostado en el piso y la cantante se paró sobre su cara con los pies abiertos y comenzó a bajarse los pantalones hasta orinar sobre el hombre.

El concierto siguió y los músicos en ningún momento pararon de tocar. Los asistentes al evento quedaron atónitos con la situación y comenzaron a sacar sus celulares para grabar ese momento.

Cuando Urista terminó de orinar, el hombre se puso de pie muy contento y se sacudió la cara.

Publicidad

Por el momento ninguno de los integrantes de la banda se ha pronunciado al respeto pero tampoco se sorprendieron cuando su líder hizo tomó esta decisión.