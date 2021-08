Video: Captan a mujer que hacía pasar a su hija como discapacitada para pedir limosna en Bucaramanga

Un video viral causó indignación en la comunidad de Bucaramanga, pues se puede ver a un joven que captó con su teléfono celular a una mujer que hacía pasar a su hija como discapacitada para pedir limosna en las calles.

El hombre había parqueado su vehículo cerca al lugar donde la mujer también había dejado su moto. En las imágenes se puede ver como la mujer se baja junto a su hija quien, aparentemente, goza de perfecto estado de salud y puede caminar, pero después toma una silla de ruedas y la despliega para que su hija se siente.

Posteriormente, la mujer sale empujando la silla de ruedas mientras el cuelga un cartel a la niña en el que pide ayuda para sus tratamientos y recorre las calles como si nada.

Indignado, el hombre que grababa decide confrontarla y se acerca para reclamarle por "explotar a su hija" de esa manera. Sin embargo, la mujer solo alega con él y le dice que "no se meta en lo que no le importa".

No obstante, fue tanta la presión de hombre que la mujer tuvo que regresar a la moto, desarmar nuevamente la silla para retirarse del lugar. Con tan mala suerte que el hombre insistía en que no la iba a dejar ir de allí si no le decía su nombre.

El video ha causado polémica en Bucaramanga y muchos usuarios de redes sociales se mostraron enfurecidos con la actitud de la mujer que, al parecer, usa a su hija para pedir dinero en la calle.