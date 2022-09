VIDEO: denuncian rumbeadero frente a cementerio; los comentarios 'matan' de risa

Una denuncia ciudadana en Norte de Santander terminó viralizándose en redes y desatando una polémica con infinidad de comentarios frente al efecto que puede tener el sitio de rumba en los cuerpos que reposan en el campo santo.

Pues todo comenzó cuando un medio de comunicación comunitario de Ocaña, Norte de Santander, dio a conocer la denuncia que recibió por parte de varios ciudadanos que consideran una falta de respeto la instalación de un sitio de rumba frente al cementerio La Esperanza, ubicado en el sector.

Con un video, los ciudadanos indignados consideraron que no es un lugar adecuado para instalar este tipo de negocios ya que se presentan bailes de todo tipo y consumo de licor frente a un lugar que para muchos es considerado como sagrado.

"Nos escriben usuarios del Cementerio La Esperanza denunciando que hay un establecimiento comercial donde expenden licor, bailan y festejan, interrumpiendo la paz espiritual y el recogimiento propio de un lugar donde reposan los seres queridos ya fallecidos. Piden a las autoridades revisar el caso", escribió en su página de Facebook el medio comunitario junto al video.

En las imágenes se observa una tienda de pueblo con varias personas adentro y unas motos parqueadas a la entrada; la persona que graba se acerca al lugar y a medida que se acerca se comienza a escuchar con mayor volumen un vallenato mientras algunas parejas bailan y otras beben licor.

El video, que fue publicado en junio de 2019 captó la atención de cientos de usuarios que lo revivieron en las últimas horas en redes sociales, lo viralizaron y no dudaron en plasmar su opinión a través de varios comentarios que, más que indignación, terminaron causando risas entre internautas.

"Papá debe estar feliz, quedó en todo el frente y ponen vallenato viejo del que le gustaba". "Dejen que la gente goce , los vecinos del frente son muy calladitos y no les molesta la bulla, dejen la envidia". "Hay que tener mas empatía, no dejan descansar los difuntos. Pero si analizamos bien, muchos difuntos salen a votar en elecciones, no seria raro que también salgan de rumba". "Pobres muertos, será que no pueden dormir?", son algunos de los comentarios que se destacan en la publicación.

