Video: familia le hace creer a su abuela que está muerta; casi le da la 'pálida' de verdad

En redes sociales se hizo viral un video en el que los familiares le hacen creer a su abuela que está muerta y hasta lloraron desconsoladamente al rededor de ella; la viralización del video despertó indignación en algunos usuarios.

“Hoy le voy a hacer la broma más pesada que le he llegado a hacer a mi abuela. Le voy a hacer creer que se fue para el cielo. Para esto, necesité ayuda de toda mi familia. Los hice vestir de negro, los hice preparar velones, imprimí una foto de ella”, dice la descripción del video.

El video que inicialmente fue compartido en TikTok muestra a la señora, de avanzada edad, dormir placidamente en su cama cuando es interceptada por sus familiares, quienes fingen desgarrador llanto. Además, los creadores de la broma adecuaron la escena con fotos de la "difunta" y velas; hasta se vistieron de negro para aparentar luto.

En medio de la confusión, la abuela despertó y sin salir de la cama intentó llamar la atención de sus familiares, quienes continuaban con la "película" de la supuesta muerte.

“Si yo estaba dormida”, se escucha decir a la angustiada mujer.

“Yo estoy aquí… Yo estoy bien. Yo estaba dormida”, repetía.

La situación llegó al punto de provocar el desgarrador llanto de la señora, que no entendía la razón de su supuesta muerte y hasta se llevó un gran susto porque le apagaron las luces. Al final, sus familiares le contaron que se trataba de una broma.

Tras la viralización del video, usuarios en redes sociales abrieron un debate; algunos lo tomaron en gracia, mientras que otros criticaron la pesada broma a la adulta mayor. Así mismo, hubo internautas que se mostraron incrédulos y afirmaron que se trataba de un video actuado.

"Qué gente tan mente pollo hacer viral ese video absurdo", "que enfermedad psicológica sería está de andar haciéndole "bromas" a los abuelos y niños", "Y en qué termino? Si se murió o no?", "esos no son juegos, a la señora le pudo dar algo", "con la vida y la muerte no se juega", son algunos de los comentarios replicados en la publicación de Facebook.

