VIDEO: Madonna y Tokischa se besaron en pleno concierto; hasta hubo agarrada de nalga

Madonna volvió a hacerlo, nuevamente protagonizó furor en redes sociales tras besarse en pleno escenario con la cantante dominicana Tokischa; las artistas asistían a un evento Gay Pride, en la ciudad de Nueva York.

El momento quedó registrado desde diferentes ángulos por varios por los asistentes que le cumplieron la cita a 'La reina del pop', quien no dudó en repetir su candente performance lésbico, esta vez, con el remix de 'Hung Up'.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que Madonna aparece en un escenario besando a una mujer, ya que en el 2003, la cantante se dio un beso con Britney Spears y Christina Aguilera, durante la actuación de los MTV Video Music Awards en el Radio City Music Hall de New York.

El beso, con agarrada de nalga incluida, desató debates en redes sociales entre fanáticos de la artista que aplaudieron su performance y algunos usuarios que reprocharon el acto y hasta se preguntaron por qué las redes sociales "no censuran el contenido".

"Que raro que Instagram no censura esta escena", "dios mío, de verdad que ya no hay moral", "pero están en un evento gay por qué se escandalizan", "Madonna, siendo Madonna, no sé cuál es la alharaca", "la dominicana le dio con toda", son algunos de los comentarios en a publicación replicada por @vpitv

Tras la viralización de las imágenes, internautas se han preguntado quién Tokischa. La artista es conocida por desenvolverse en el género urbano como el trap y el hip hop; con este evento sumó cuatro

colaboraciones con cantantes internacionales entre los que están Rosalía, DJ Marshmello y J Balvin, con este último estrenaron la polémica canción 'Perra', video musical que tuvo que ser bajado de YouTube.